O técnico Abel Ferreira precisará mexer em ao menos um setor na escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia, neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro Gustavo Gómez, com um problema no olho, deve ser ausência entre os titulares. Além dele, Micael está suspenso pelo terceiro amarelo e não estará com a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Khellven comemora início positivo no Palmeiras e cita 'lado humano' de Abel Ferreira com elenco

O paraguaio treinou separado dos demais jogadores no treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e nas fotos divulgadas pelo atleta e também pelo clube, o olho de Gómez está bastante roxo e inchado em razão de uma pancada sofrida na região durante a partida contra o River Plate, pela Libertadores.

Caso a baixa se confirme, o zagueiro Bruno Fuchs, que entrou bem contra os argentinos no Allianz Parque, estará entre os 11 titulares de Abel Ferreira formando dupla de zaga com Murilo.

continua após a publicidade

O técnico Abel Ferreira ainda comandará uma última atividade do time neste sábado (27) antes do embaque para a Bahia. Portanto, ainda irá decidir se escalará o Verdão com força máxima ou se irá poupar algum jogador para novos testes na equipe.

O provável Palmeiras para encarar o Bahia tem: Weverton, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Atualmente, o time paulista tem 49 pontos, ocupando a terceira colocação do Brasileirão, mas tem um jogo a menos que o líder Flamengo, que tem dois pontos a mais, e dois a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem um a mais. Portanto, dependendo de uma combinação de resultados, o Palmeiras pode assumir a liderança da competição nesta rodada.