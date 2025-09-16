Palmeiras altera lista, mas mantém surpresa na Libertadores

O Palmeiras aproveitou nova janela da Conmebol e alterou a lista de inscritos na atual edição da Copa Libertadores. Entre saídas e entradas, a comissão técnica optou por manter o atacante Paulinho à disposição para a reta final da competição.

Contratado ainda em 2024 pelo Alviverde, o atacante chegou ao novo clube em recuperação de uma cirurgia na perna, realizada após a final da última edição do torneio continental, e precisou de cerca de quatro meses de adaptação para estrear pelo Palmeiras.

Contudo, após o término do Mundial de Clubes, Paulinho precisou passar por um novo procedimento cirúrgico na região, o que o tirou de combate. Apesar de o técnico Abel Ferreira afirmar que o jogador só deve retornar na próxima temporada, existe a possibilidade de a recuperação ser antecipada. Por isso, o camisa 10 permanece na lista de inscritos da Libertadores.

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com seis vitórias, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Caso avance de fase, o Verdão pode enfrentar o rival São Paulo em uma eventual semifinal.

Paulinho, atacante do Palmeiras, permanece na lista de inscritos para a Libertadores (Foto: Reprodução/X)

Mudanças na última lista do Palmeiras para a Libertadores

Nas última mudanças realizadas, a comissão técnica incluiu o goleiro Carlos Miguel, o lateral-esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira na lista. Enquanto Vanderlan, Richard Ríos e Mateusão, que deixaram o clube na janela, foram retirados.

O Palmeiras encara o River Plate nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão da vaga ocorre uma semana depois, no Allianz Parque.