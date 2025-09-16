menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras altera lista, mas mantém surpresa na Libertadores

Verdão ainda terá nova janela para incluir novos nomes na competição

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
15:47
  • Matéria
  Mais Notícias

O Palmeiras aproveitou nova janela da Conmebol e alterou a lista de inscritos na atual edição da Copa Libertadores. Entre saídas e entradas, a comissão técnica optou por manter o atacante Paulinho à disposição para a reta final da competição.

+ Palmeiras finaliza preparação, e Abel fecha escalação para Libertadores

Contratado ainda em 2024 pelo Alviverde, o atacante chegou ao novo clube em recuperação de uma cirurgia na perna, realizada após a final da última edição do torneio continental, e precisou de cerca de quatro meses de adaptação para estrear pelo Palmeiras.

Contudo, após o término do Mundial de Clubes, Paulinho precisou passar por um novo procedimento cirúrgico na região, o que o tirou de combate. Apesar de o técnico Abel Ferreira afirmar que o jogador só deve retornar na próxima temporada, existe a possibilidade de a recuperação ser antecipada. Por isso, o camisa 10 permanece na lista de inscritos da Libertadores.

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com seis vitórias, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Caso avance de fase, o Verdão pode enfrentar o rival São Paulo em uma eventual semifinal.

Paulinho, atacante do Palmeiras, permanece na lista de inscritos para a Libertadores (Foto: Reprodução/X)
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mudanças na última lista do Palmeiras para a Libertadores

Nas última mudanças realizadas, a comissão técnica incluiu o goleiro Carlos Miguel, o lateral-esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira na lista. Enquanto Vanderlan, Richard Ríos e Mateusão, que deixaram o clube na janela, foram retirados.

O Palmeiras encara o River Plate nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão da vaga ocorre uma semana depois, no Allianz Parque.

