River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final
- Matéria
- Mais Notícias
River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental ne Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+.
Relacionadas
+ Palmeiras altera lista, mas mantém surpresa na Libertadores
Dono da melhor campanha geral na fase de grupos da competição continental, a equipe liderada por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias dentro do Allianz Parque.
Ficha do jogo
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras chega invicto para a partida contra o River Plate. Até o momento, o Alviverde venceu sete das oito partidas que disputou. Nas oitavas de final, goleou o Universitario fora de casa e avançou com 4 a 0 no placar agregado.
Na atual edição, o Verdão busca conquistar sua terceira Libertadores sob o comando de Abel Ferreira e, com isso, se tornar o único clube brasileiro com quatro títulos do torneio continental.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
RIVER PLATE X PALMEIRAS
COPA LIBERTADORES - IDA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental, em Buenos Aires (ARG);
📺 Transmissão: Globo, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN);
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);
🏁 VAR: Juan Soto (VEN).
⚽ ESCALAÇÕES
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)
Franco Armani; Lucas Martínez, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castano, Enzo Pérez, Ignácio Fernández e Marcos Acuña; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres (Mauricio); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias