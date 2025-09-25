Joia e capitão da base, Robson renova contrato com o Palmeiras

O Palmeiras acertou a renovação de contrato do zagueiro Robson até dezembro de 2028, assegurando a joia das categorias de base da equipe em contrato mais longo. O jogador chegou ao clube em 2024 e, desde então, se consolidou como uma das principais referências do Sub-20 alviverde, sendo titular e um dos capitães da equipe.

Robson foi peça decisiva na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025, marcando o gol do título contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, no mês passado. O lance histórico garantiu o tetracampeonato do Verdão na categoria e o bicampeonato pessoal do defensor, que também havia levantado o troféu em 2024.

- Estou muito feliz. Trabalhamos muito pra chegar aqui e fazer o que tem que ser feito. Esse ano já batemos na trave duas vezes, uma delas foi na Libertadores, também na disputa de pênaltis, e hoje a gente estava muito concentrado e não tinha como ser melhor. Aniversário do Palmeiras e não tem presente melhor pra dar pra esse clube do que um título - disse o jovem Robson, após a partida do título brasileiro.

Com números consistentes, o zagueiro soma 83 jogos e 2 gols pelo Palmeiras Sub- 20 nas duas últimas temporadas. Além do desempenho em campo, já foi convocado em duas oportunidades para a Seleção Brasileira de base e vem chamando a atenção da comissão técnica do profissional, com quem tem treinado constantemente. A renovação reforça a confiança do clube no potencial de Robson, que segue trilhando um caminho de destaque dentro da Academia de Futebol.

