Fica até quando? Abel Ferreira define futuro no Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 19/03/2024 - 18:17 • São Paulo (SP) • Atualizada em 19/03/2024 - 19:27

Em busca de se tornar o técnico com mais títulos da história do Palmeiras, Abel Ferreira aproveitou a Data FIFA para visitar Portugal e participar de um Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). No evento, ele abordou sua continuidade no clube brasileiro.

Após receber um prêmio da Associação, Abel discursou e, além de elogiar o Verdão, avisou que dificilmente sairá do Brasil nos próximos dois anos.

- O clube onde eu estou é um clube que me valoriza, que me reconhece, onde te sentes parte do processo. […] Eu estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado - disse o técnico.

Abel Ferreira ainda aproveitou a oportunidade para elogiar a estrutura e os jogadores que trabalha no Palmeiras.

- Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeão é que tu podes mostrar todo o teu potencial. É como os jogadores, para seres campeão tens de te juntar aos melhores e foi o que fiz - finalizou o treinador do Verdão.

Ao lado de Pedro Caixinha, Rui Vitória e Joel Rocha, Abel Ferreira participou de uma palestra na ANTF, em Viseu, Portugual, evento que conta com a presença de 1.200 treinadores de futebol e futsal.

Abel Ferreira deve voltar ao Brasil na quarta-feira (20), quando o Verdão inicia a preparação para encarar o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão 2024.