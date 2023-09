Com bom desempenho no Paulista sub-20 de 2021, ele despertou o interesse do Palmeiras, que costuma captar inúmeros jogadores durante os campeonatos. Edney entrou para essa lista de observações e confirmou o "olhar clínico" do Alviverde com sua atuação na Copinha de 2022. Foi aí que o Verdão buscou o Azulão para garantir o empréstimo do atacante, que foi firmado em meados do ano passado.