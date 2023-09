A base do Palmeiras sofreu um duro golpe com a saída de Paulo Victor Gomes, multicampeão com o sub-20. Convidado a fazer parte da comissão técnica de André Jardine, no América-MEX, o ex-palmeirense partiu para o desafio internacional ao lado do parceiro com o qual foi campeão olímpico em Tóquio. Assim, será a primeira final sob o comando de Lucas Andrade, que assumiu o posto e o compromisso de manter a sequência vitoriosa. Nada melhor do que uma decisão nacional diante do Flamengo para se firmar e mostrar que o trabalho continua campeão.