A cidade de Pereira está localizada 1.411 metros acima do nível do mar. Essa altitude não é considerada como aquela que altera o desempenho esportivo. As reações costumam ocorrer em locais acima dos 2,3 mil metros. Nessas condições, a pressão atmosférica é menor, tornando o ar rarefeito e com menos oxigênio.