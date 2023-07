O São Paulo está nas semifinais da Copa do Brasil 2023. Pela sétima vez em sua história, o Tricolor chega a esta fase da competição nacional. A classificação veio nesta quinta-feira, com uma vitória de virada sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no Allianz Parque - já havia vencido na ida por 1 a 0. Com gols de Caio Paulista e David, a equipe do técnico Dorival Júnior confirmou a vaga - Piquerez abriu o placar.



Essa foi a terceira vez que São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil, e a terceira em que o time do Morumbi elimina o rival. Em 2000, pelas quartas de final, assim como este ano, o Tricolor também venceu os dois confrontos: 2 a 1 e 3 a 2. Na temporada passada, uma vitória para cada lado nos duelos das oitavas, decisão por pênaltis e um novo triunfo são-paulino.



O adversário do São Paulo nas semifinais sairá do duelo entre Corinthians e América Mineiro, que será disputado neste sábado, às 16h30, na Arena Corinthians. No jogo de ida, vitória do Coelho por 1 a 0, na Arena Independência.