O São Paulo não deu chances para o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer no Morumbi, o Tricolor repetiu a dose no Allianz Parque e avançou à semifinal após superar o rival de virada por 2 a 1. Quem não deixou barato foi o ex-jogador Cicinho, que inclusive acompanhou os minutos finais do clássico em live no Instagram.