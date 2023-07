O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (15), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o duelo com o Internacional, que acontece neste domingo (16), às 18h30, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da ressaca pela eliminação na Copa do Brasil, o Verdão terá mudanças no time titular, incluindo o retorno de Artur.