Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Internacional, no próximo sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, serão comercializados em breve. Confira os preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br, a partir das 12h (de Brasília) desta terça-feira (9). A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) da próxima quinta-feira (11).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e Internacional

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

*Preço para torcedores comuns.

Como chega o Palmeiras

Terceiro colocado na tabela de classificação, o Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão após empatar por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena. Com cerca de duas semanas de preparação, a equipe comandada por Abel Ferreira busca recuperar os meias Raphael Veiga e Mauricio, que se recuperam de problemas físicos, além de integrar Andreas Pereira, última das 12 contratações do clube para a temporada.

Caso vença os jogos que tem a menos em relação a Cruzeiro e Flamengo, o Palmeiras pode reduzir a diferença para o líder carioca para apenas dois pontos. Além do Brasileirão, o Alviverde também está vivo na Libertadores, onde enfrentará o River Plate nas quartas de final.

Andreas Pereira pode realizar sua estreia com a camisa do Palmeiras (Foto: Werner Flister)

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.