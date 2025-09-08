Palmeiras perde para o Barcelona nos pênaltis e se despede do Mundial sub-17

O Palmeiras está eliminado do Mundial Sub-17. Após sair em desvantagem de dois gols no placar, a equipe buscou o empate no tempo normal, mas acabou derrotado pelo Barcelona nas cobranças de pênaltis. O confronto foi disputado na tarde desta segunda-feira (8), na Espanha.

Com retornos de Abel e lesionado, Palmeiras segue preparação para jogo contra o Inter

As Crias da Academia desperdiçaram duas cobranças na disputa por pênaltis, enquanto o rival converteu quatro das cinco tentativas, fechando o placar em 4 a 2. Classificado, o Barcelona irá encarar o Racing, da Argentina, na decisão.

Com o resultado, o Verdão perdeu a chance de conquistar o tricampeonato do torneio, já que havia levantado a taça em 2018, contra o Real Madrid, e em 2019, diante do Leganés, ambos clubes espanhóis.

Veja as partidas do Verdão no Mundial Sub-17:

Primeira fase

01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero

Gols: Juan Gabriel e Juliano

02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño

Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano

04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco

Gols: Juan Francisco e Ruan Yago

Após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.

Quartas

06/09: Palmeiras 2 x 1 Sevilla-ESP – Ciudad de Lucena

Gols: Juan Gabriel e Vinicius

Escalação do Palmeiras para a partida contra o Barcelona, pela semifinal do Mundial de Clubes sub-17, na Espanha (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Os inscritos do Palmeiras no Mundial sub-17

Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08);

Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08);

Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08);

Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08);

Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08).