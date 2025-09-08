O Palmeiras realizou atividades na manhã desta segunda-feira (8), na Academia de Futebol, e contou com o retorno do técnico Abel Ferreira, que viajou à Europa durante a pausa para a Data Fifa para resolver questões pessoais.

O elenco do Palmeiras realizou, nesta segunda-feira, atividades com foco físico e técnico na Academia de Futebol. Após ativação no Centro de Excelência e trabalho de potência no gramado, os jogadores participaram de um treino posicional com ênfase em jogadas pelo meio e em profundidade, seguido de uma movimentação técnica em campo reduzido.

Em processo de transição física, Raphael Veiga retornou aos gramados e participou de parte da atividade com o grupo, atuando como coringa. Já Mauricio, ainda com dores na lombar, seguiu um cronograma individualizado.

- Fico feliz de voltar a treinar no campo. Fiquei um tempo parado por dores no púbis, é muito ruim isso porque a gente convive com dor, está acostumado, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco e ficamos estressados. Então foi importante voltar sem dor, ganhar força. Na parte mental, nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, jogar com dor, com medicação. Foi importante também para mim, estou bastante motivado nessa reta final e 100% para ajudar o time - afirmou o camisa 23.

Os seis jogadores convocados por suas respectivas seleções cumprem seus últimos compromissos nesta terça-feira (9) e estarão à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (8) e foi comandado pelo técnico Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com 43 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm um jogo a mais.