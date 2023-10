Mas em meio a isso e ao tamanho que tem ganhado na Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira passa por uma fase de contestação, já que parte da torcida não tem gostado do que ele tem feito com o time nesses últimos tempos, principalmente com a perda de Dudu por lesão. É claro que o elenco é limitado e dá poucas opções, uma culpa compartilhada com a diretoria, mas as ponderações recaem sobre as escolhas.