O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors-ARG, nesta quinta-feira (5), pela partida de volta da semifinal da Libertadores. Capitão e ídolo palmeirense, Gustavo Gómez está em sua quarta semifinal seguida na competição (quinta pelo Verdão) e pode atingir sua terceira final. Para isso, o zagueiro convocou a torcida alviverde para jogar junto com o time no Allianz Parque e fazer a história acontecer outra vez. Confira, no vídeo acima, o que disse o paraguaio em entrevista para a TV oficial do clube: