Gustavo Gomez reconhece queda de produtividade, mas garante: 'Lutar até o fim'
Time está há quatro rodadas sem vencer
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão em um jogo intenso, mas de poucas chances do time de Abel Ferreira. Após o apito final, Gustavo Gómez comentou sobre o desempenho do Verdão, que não vence há quatro rodadas.
Torcida do Palmeiras aponta culpado por tropeço com o Fluminense: ‘Se achando’
Fora de Campo
Torcedores se revoltam com Abel Ferreira após Palmeiras x Fluminense: ‘Vergonha’
Fora de Campo
Palmeiras se despede do Allianz Parque distante do título do Brasileirão e com Flaco de artilheiro
Palmeiras
À transmissão do Sportv, o capitão palmeirense mostrou insatisfação com o empate e com o resultado dos últimos jogos do time. Apesar disso, garantiu que isso não vai atrapalhar o foco na decisão da Libertadores.
➡️ Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título
— Tivemos uma queda de produtividade, tem que trabalhar, não tem como sair isso se não trabalhar, então a gente agora tem que recuperar bem, terça-feira tem um jogo também ainda. Vamos lutar até o fim no Brasileirão e obviamente depois tem um jogo, a final da Libertadores, que é um jogo histórico para o Palmeiras e nós vamos tentar fazer de tudo para vencer esse campeonato que é importante para a gente.
O empate complicou as chances de título do Palmeiras, que viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem. O Rubro-Negro venceu o Bragantino nessa rodada e foi a 74. Restam três rodadas para o fim do Brasileirão.
Na próxima rodada, a última antes da final continental, no dia 29, o Verdão enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Também fora de casa, terá Atlético-MG e Ceará.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias