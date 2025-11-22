O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão em um jogo intenso, mas de poucas chances do time de Abel Ferreira. Após o apito final, Gustavo Gómez comentou sobre o desempenho do Verdão, que não vence há quatro rodadas.

continua após a publicidade

À transmissão do Sportv, o capitão palmeirense mostrou insatisfação com o empate e com o resultado dos últimos jogos do time. Apesar disso, garantiu que isso não vai atrapalhar o foco na decisão da Libertadores.

➡️ Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título

— Tivemos uma queda de produtividade, tem que trabalhar, não tem como sair isso se não trabalhar, então a gente agora tem que recuperar bem, terça-feira tem um jogo também ainda. Vamos lutar até o fim no Brasileirão e obviamente depois tem um jogo, a final da Libertadores, que é um jogo histórico para o Palmeiras e nós vamos tentar fazer de tudo para vencer esse campeonato que é importante para a gente.

continua após a publicidade

O empate complicou as chances de título do Palmeiras, que viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem. O Rubro-Negro venceu o Bragantino nessa rodada e foi a 74. Restam três rodadas para o fim do Brasileirão.

Na próxima rodada, a última antes da final continental, no dia 29, o Verdão enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Também fora de casa, terá Atlético-MG e Ceará.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras