Palmeiras

Gustavo Gomez reconhece queda de produtividade, mas garante: 'Lutar até o fim'

Time está há quatro rodadas sem vencer

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
23:58
Gutavo Gomez em campo pelo Palmeiras contra o Fluminense
Gutavo Gomez em campo pelo Palmeiras contra o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão em um jogo intenso, mas de poucas chances do time de Abel Ferreira. Após o apito final, Gustavo Gómez comentou sobre o desempenho do Verdão, que não vence há quatro rodadas.

À transmissão do Sportv, o capitão palmeirense mostrou insatisfação com o empate e com o resultado dos últimos jogos do time. Apesar disso, garantiu que isso não vai atrapalhar o foco na decisão da Libertadores.

➡️ Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título

— Tivemos uma queda de produtividade, tem que trabalhar, não tem como sair isso se não trabalhar, então a gente agora tem que recuperar bem, terça-feira tem um jogo também ainda. Vamos lutar até o fim no Brasileirão e obviamente depois tem um jogo, a final da Libertadores, que é um jogo histórico para o Palmeiras e nós vamos tentar fazer de tudo para vencer esse campeonato que é importante para a gente.

O empate complicou as chances de título do Palmeiras, que viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem. O Rubro-Negro venceu o Bragantino nessa rodada e foi a 74. Restam três rodadas para o fim do Brasileirão.

Na próxima rodada, a última antes da final continental, no dia 29, o Verdão enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Também fora de casa, terá Atlético-MG e Ceará.

Fluminense Palmeiras
Jogadores de Fluminense e Palmeiras em campo pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

