Torcida do Palmeiras aponta culpado por tropeço com o Fluminense: 'Se achando'

O Palmeiras empatou com o Fluminense, na noite deste sábado (22), em jogo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores apontaram um culpado pelo tropeço no Allianz Parque.

Muitos jogadores foram criticados pelo empate por 0 a 0 entre Palmeiras e Fluminense, mas Flaco López foi o principal alvo dos torcedores. O argentino teve boa chance no segundo tempo, mas teve o chute bloqueado.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a atuação do argentino em Palmeiras x Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Jogadores de Fluminense e Palmeiras em campo pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja comentários dos torcedores após Palmeiras x Fluminense

Como foi o jogo

A primeira etapa foi de superioridade do Fluminense contra o Palmeiras, que mesmo com menos posse de bola, conseguiu levar mais perigo ao gol do Palmeiras. Apostando em transições rápidas e na velocidade dos jogadores de ataque, o Flu teve mais volume, enquanto o time de Abel Ferreira insistiu em bolas longas e cruzamentos interceptados pela defesa tricolor.

Aos 6 minutos, Serna limpou dois marcadores e bateu prensado por Emiliano Martínez. Depois, Carlos Miguel foi testado em finalizaçoes de Everaldo e Freytes. Lima também tentou, mas bateu para fora. A melhor chance do Verdão foi somente aos 35, quando Flaco López disparou em direção ao gol de Fábio e bateu forte para a defesa do goleiro tricolor. Quase placar aberto em Palmeiras x Fluminense.

O Palmeiras voltou do intervalo com outra postura e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos, tendo oportunidades de bola parada em faltas próximas da área e escanteios. O Flu começou a crescer perto dos 10 minutos e teve boa chance em bola enfiada de Martinelli para Nonato, que bateu travado. No lance seguinte, Canobbio, de fora da área, encheu o pé e acertou a parte interna da trave e ficou perto de inaugurar o marcador em Palmeiras e Fluminense.

O Tricolor seguiu em cima da meta de Carlos Miguel e voltou a ameaçar em jogada trabalhada que caiu nos pés de Everaldo, mas o camisa 9 pegou mal de canhota. Fuentes também arriscou para a defesa do goleiro palmeirense. Aos 24, foi a vez do Verdão, com Vitor Roque, chegar ao ataque, mas bateu para fora.

Incendiados pelos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz, os donos da casa melhoraram e tiveram chance perigosa com Flaco López, que foi fominha e bateu travado pela marcação. Aos 40, Veiga fez finta de corpo e chutou pro gol, mas Bernal desviou para escanteio. Empate entre Palmeiras e Fluminense.