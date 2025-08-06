Gustavo Gómez lamenta eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil

Gustavo Gómez lamentou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. O time foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 em casa e deu adeus ao campeonato. O Verdão teve um problema ainda no primeiro tempo: a expulsão de Aníbal, após uma cabeçada em Martínez.

continua após a publicidade

A expulsão aconteceu aos 12 minutos. O fato de jogar com um a menos também foi citado por Gómez após a partida.

+ Aníbal é expulso por agressão no clássico entre Palmeiras e Corinthians; veja vídeo

- É difícil fazer uma análise agora. Jogamos com um a menos. Tentamos, lutamos, mas não deu. Agora é focar na Libertadores e no Brasileirão porque são campeonatos importantes para nós. Agora, é trabalhar, não temos outra coisa a fazer - disse Gómez.

O zagueiro destacou que agora a meta é olhar para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Na próxima semana, inclusive, o Palmeiras vira a chave e olha para o continental.

continua após a publicidade

- Estamos perto da liderança do Brasileirão e temos a Libertadores, que vamos até o fim para buscar o título mais uma vez - disse Gómez.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Gómez lamentou resultado do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

"Tem que trabalhar"

Gómez destacou o momento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro também. Na terceira colocação, soma 33 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. De acordo com Gustavo Gómez, agora é "seguir trabalhando".

- Estamos perto no Brasileirão. Acreditamos no time, é difícil fazer análise. Ficamos fora de um campeonato que queríamos ganhar, é difícil, mas temos que trabalhar - destacou o zagueiro.

continua após a publicidade

O Corinthians chegou para a decisão com uma vitória por 1 a 0. Na volta, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo foi bastante intenso, com bastante confusão.