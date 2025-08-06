Gol legal? Ex-árbitra bate martelo em polêmica de Palmeiras x Corinthians

O Corinthians abriu o placar no confronto contra o Palmeiras, desta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Alvinegro foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Jogadores e comissão técnica do Alviverde reclarama de uma falta no goleiro Weverton na origem da jogada.

Na transmissão da partida, pela Amazon Prime, Nadine Bastos, especialista de arbitragem, concordou com a decisão da arbitragem em campo. Ao analisar o lance, a ex-árbitra apontou que, de fato, tem um contato entre Weverton e Matheus Bidu, autor do gol, no lance. Apesar disso, ela classificou a jogada como normal.

- Ele não bloqueia a passagem do goleiro, o goleiro vai em direção a ele. Na minha opinião não tem infração também nesse lance. O árbitro de vídeo só recomendaria a revisão se achasse que foi falta - comentou a especialista.

