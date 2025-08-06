menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol legal? Ex-árbitra bate martelo em polêmica de Palmeiras x Corinthians

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

imagem cameraPalmeiras e Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa de Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
22:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians abriu o placar no confronto contra o Palmeiras, desta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Alvinegro foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Jogadores e comissão técnica do Alviverde reclarama de uma falta no goleiro Weverton na origem da jogada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na transmissão da partida, pela Amazon Prime, Nadine Bastos, especialista de arbitragem, concordou com a decisão da arbitragem em campo. Ao analisar o lance, a ex-árbitra apontou que, de fato, tem um contato entre Weverton e Matheus Bidu, autor do gol, no lance. Apesar disso, ela classificou a jogada como normal.

- Ele não bloqueia a passagem do goleiro, o goleiro vai em direção a ele. Na minha opinião não tem infração também nesse lance. O árbitro de vídeo só recomendaria a revisão se achasse que foi falta - comentou a especialista.

continua após a publicidade
Vitor Roque em ação em Palmeiras x Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias