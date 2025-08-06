Aníbal é expulso por agressão no clássico entre Palmeiras e Corinthians; veja vídeo
Verdão precisa reverter desvantagem de um gol para avançar às quartas de final da Copa do Brasil
O volante do Palmeiras, Aníbal Moreno, acertou uma cabeçada em José Martínez, do Corinthians, e recebeu cartão vermelho nos primeiros minutos do confronto no Allianz Parque, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
+ Meia do Palmeiras mira passos de Estêvão e Endrick para chegar ao profissional
Durante escanteio para o Alviverde, o argentino trambou com o o adversário, que permaneceu no gramado e solicitou atendimento médico. Após chamado do VAR, Anderso Daronco reviu o lance e optou por expulsar o volante.
EXPULSÃO DO ANIBAL MORENO!— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) August 7, 2025
CORINTHIANS COM UM A MAIS!pic.twitter.com/VVQikhkkhB
Mesmo com um jogador a menos, Abel Ferreira optou por não fazer substituições imediatas, mantendo o mesmo esquema utilizado no jogo de ida, na Neo Química Arena.
Com isso, o Palmeiras passa a jogar com um jogador a menos no Derby. Após a derrota na partida de ida por 1 a 0, a equipe liderada por Abel Ferreira necessita de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de vitória simples alviverde, a vaga será decidida nas penalidades.
Escalação do Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Luighi, Benedetti, Emiliano Martínez, Flaco López, Thalys, Allan e Arthur.
