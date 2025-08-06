menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores se revoltam com expulsão em Palmeiras x Corinthians

Aníbal Moreno foi expulso ainda no primeiro tempo do clássico

Torcedores do Palmeiras se revoltaram com Aníbal Moreno após expulsão contra o Corinthians ( Foto: Marcello Zambrana/AGIF )
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
22:13
Atualizado há 1 minutos
Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (6), na Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o volante Aníbal Moreno foi expulso após agredir José Martínez durante uma cobrança de escanteio.

O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 5 do Alviverde se estranhou com o adversário. Após uma troca de empurrões, Aníbal Moreno acertou uma cabeçada no rosto de José Martínez.

Em campo, o árbitro Anderson Daronco não acompanhou o lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a autoridade interpretou como uma agressão o gesto do jogador do Palmeiras e o expulsou. Nas redes sociais, torcedores do clube alviverde se revoltaram com o volante. Veja a repercussão abaixo:

Aníbal Moreno foi expulso em Palmeiras x Corinthians (Foto: Reprodução)

