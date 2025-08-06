Torcedores se revoltam com expulsão em Palmeiras x Corinthians
Aníbal Moreno foi expulso ainda no primeiro tempo do clássico
Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (6), na Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o volante Aníbal Moreno foi expulso após agredir José Martínez durante uma cobrança de escanteio.
O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 5 do Alviverde se estranhou com o adversário. Após uma troca de empurrões, Aníbal Moreno acertou uma cabeçada no rosto de José Martínez.
Em campo, o árbitro Anderson Daronco não acompanhou o lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a autoridade interpretou como uma agressão o gesto do jogador do Palmeiras e o expulsou. Nas redes sociais, torcedores do clube alviverde se revoltaram com o volante. Veja a repercussão abaixo:
