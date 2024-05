Fica no Palmeiras? Estevão é direto sobre interesse do Chelsea

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Embora o Chelsea tenha acordo verbal com Estevão, a nova joia do Palmeiras garantiu estar 100% focada no Verdão. O garoto de 17 anos foi um dos destaques na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Libertadores.

➡️ Aposte R$50 no Lance! Betting e ganhe R$9.100 nas derrotas de Botafogo, Flu e São Paulo

- Eu fico muito feliz. Acho que eles (Chelsea) estão de olho pelo que eu faço no Palmeiras. Hoje a minha cabeça está 100% no Palmeiras. O resto é consequência - disse à ESPN.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

O Chelsea ainda não se acertou com o Palmeiras, mas o clube londrino deve apresentar uma proposta de 32 milhões de euros (R$ 175 milhões, na cotação atual) fixos, além de 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) em bonificações por metas.

O Palmeiras busca manter Estêvão para o Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem.

Verdão quer Estevão para o Super Mundial (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com apenas 17 anos, o atacante só poderá se transferir para o futebol europeu quando completar 18, em abril de 2025, dois meses antes do início da competição internacional. Além do Chelsea, outros seis clubes europeus estão monitorando a joia palmeirense.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

Contra o Independiente del Valle, Estevão foi titular pelo terceiro jogo consecutivo, sua maior sequência pelo Palmeiras.