Endrick tem edema na coxa e vira dúvida para despedidas do Palmeiras

Endrick terá somente mais dos jogos com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 16/05/2024 - 12:11 • São Paulo

O atacante Endrick foi reavaliado pelo departamento médico do Palmeiras nesta quinta-feira (16) e foi detectado um edema na coxa direita da joia de 17 anos.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Endrick foi substituído no início do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Del Valle, no Allianz Parque, nesta noite de quarta-feira (15).

Apesar do edema ser considerado uma lesão leve, Endrick se torna dúvida para as suas duas despedidas que terá com a camisa do Palmeiras.

A primeira acontece já na próxima quinta-feira (23), quando o Verdão encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela Copa do Brasil, enquanto o último jogo dele fica para o duelo diante do San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores, no dia 30.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Endrick está suspenso para o duelo diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, e já se apresenta na Seleção Brasileira já no início de junho, para a disputa da Copa América.