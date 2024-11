Torcedores do Palmeiras detonam atuação de Rony: ‘Um a menos’

Titular pela terceira partida consecutiva, Rony foi criticado por torcedores do Palmeiras na partida contra o Botafogo, na noite desta terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do gol de Gregore, que abriu o placar para os cariocas aos 18 minutos da primeira etapa, Rony teve a chance de colocar a equipe dirigida por Abel Ferreira em vantagem no placar. Após cruzamento de Marcos Rocha, o camisa 10 venceu disputa contra o zagueiro Bastos, mas finalizou sem perigo.

Na sequência, o atacante chegou batendo após passe do capitão Gustavo Gómez, mas a bola acertou a trave direita de John. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde criticaram a atuação de Rony e pediram a saída do jogador. Confira a seguir:

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus.

Rony, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

