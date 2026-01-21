Goleada sofrida pelo Palmeiras é marcada por gritos de 'olé'

O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, na noite da última terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, e foi alvo de provocações da torcida mandante no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Nos minutos finais, com o confronto já definido em favor do Novorizontino, os torcedores entoaram gritos de "olé" durante a troca de passes da equipe mandante. Na sequência, cânticos de "sem Mundial" foram dirigidos ao time alviverde.

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira perdeu o 100% de aproveitamento na competição estadual, além de voltar a sofrer gols após três partidas com baliza zero. Agora, a equipe viu o rival da última noite o ultrapassar na tabela de classificação e caiu para a terceira colocação, ainda dentro da zona de classificação para o mata-mata.

- Não posso mentir, é um golpe muito duro. Quando somos uma equipe competitiva, vamos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos competitivos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Erramos tudo. Nós sabemos da responsabilidade de representar o Palmeiras e, quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para esse tipo de jogo, esse tipo de resultado pode acontecer. É uma derrota pesada - disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva.

Allan durante derrota do Palmeiras por 4 a 0 para o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o rival São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo marcará o reencontro da equipe com o torcedor pela primeira vez após a goleada sofrida.

