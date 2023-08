O Palmeiras disputa duas competições ao mesmo tempo neste momento, mas já chegou a precisar se dividir em três. Com o calendário apertado e elenco enxuto, fica nas mãos do treinador a responsabilidade de conseguir dosar os jogadores para toda essa maratona. Abel Ferreira tem feito isso com Libertadores e Brasileirão, relatando que isso ajudou a construir a classificação contra o Atlético-MG. No entanto, os titulares seguem com bem mais minutos dos que os demais jogadores do elenco.