Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 21/07/2024 - 00:38 • São Paulo (SP)

O gol anulado do Cruzeiro contra o Palmeiras gerou polêmica, mas Gabriel Menino concordou com a marcação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. O juiz invalidou o lance após o VAR chamá-lo para revisão. Veja a jogada nos melhores momentos do vídeo abaixo.

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

De acordo com o meio-campista palmeirense, Zé Rafael sofreu falta de Lucas Silva na jogada. O atleta também ressaltou a pouca idade do árbitro, de 28 anos, e disse que o profissional também está em evolução e pode errar.

— Concordei sim (com a anulação). Achei falta, veio por trás e pegou o pé do Zé. É um árbitro muito jovem, não tem como analisar. Assim como nós, comete erros. Tem muito a aprender no futebol. Acho que não (é arriscado colocar um árbitro jovem). Foi um jogo muito bom, equilibrado, chances de gol — disse Menino, após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro neste sábado (20), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

➡️ Abel define gol anulado e detona arbitragem: ‘Não entendo o critério’

O Verdão vencia o Cruzeiro por 1 a 0, e Lucas Silva empatou a partida. Porém, o árbitro entendeu que o volante da Raposa fez falta sobre Zé Rafael no início da jogada. Após revisão no VAR, Davi de Oliveira Lacerda optou pela anulação.