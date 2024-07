Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 21/07/2024 - 00:10 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira não ficou satisfeito com algumas decisões da arbitragem da vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, neste sábado (20). Ele cobrou critério dos juizes e afirmou que, se o gol da Raposa no Allianz Parque não fosse anulado, teria sido um erro.

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O treinador ainda abordou o recebeu cartão por reclamar do gol. Veja o lance nos melhores momentos do vídeo abaixo.

— Sim, levei um cartão por um erro que o VAR corrigiu. Tenho plena convicção que os árbitros fazem o melhor. Bato muito nos critérios. Vejo que marcam pênaltis absurdos. Não entendo o critério. Há dois toques no lance do Flaco: uma clara joelhada na perna dele e, depois, uma tentativa do Flaco de tocar no adversário. Mas primeiro há o toque claro do adversário. Se há toque, nos pênaltis que vi recentemente...

— Isso que eu cobro: que os critérios sejam iguais para todos, para quando eu estiver no banco entender — concluiu.

O Palmeiras vencia o Cruzeiro por 1 a 0, e Lucas Silva empatou a partida. Porém, o árbitro entendeu que o volante da Raposa fez falta sobre Zé Rafael no início da jogada. Após revisão no VAR, Davi de Oliveira Lacerda optou pela anulação.

Abel Ferreira em jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quais são os próximos jogos de Palmeiras e Cruzeiro?