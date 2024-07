Verdão bateu o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 23:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado (20), no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino. A partida valeu pela 18ª rodada do Brasileirão e também ficou marcada por polêmica com o VAR. A Raposa chegou a empatar na primeira etapa, mas o árbitro de vídeo acionou o juiz, que reviu o lance e assinalou falta no início da jogada.

Após o resultado, o Verdão manteve três pontos de diferença e segue na caça ao líder, o Botafogo. A equipe mineira está na sexta posição, com 29 pontos.

Flaco López comemora gol marcado diante do Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quais são os próximos jogos de Palmeiras e Cruzeiro?

Palmeiras x Fluminense, quarta-feira (24), no Maracanã - 19ª rodada do Brasileirão, às 20h

Cruzeiro x Juventude, quarta-feira (24), no Mineirão - 19ª rodada do Brasileirão, às 19h

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 20 de julho de 2024, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda.

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

🟨 Cartões amarelos: Raphael Veiga e Zé Rafael (Palmeiras); Matheus Pereira, Lucas Romero e Barreal (Cruzeiro)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Flaco López e Gabriel Menino (Palmeiras)

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Caio Paulista), Dudu (Maurício) e Flaco López (Rony).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Silva (Matheus Henrique), Lucas Romero (Robert), Barreal (Vitinho) e Matheus Pereira; Gabriel Verón (Kaio Jorge) e Arthur Gomes (Lautaro Diaz).