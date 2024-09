(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Publicada em 26/09/2024

O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG neste sábado (29), em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, às 18h30. Na década, o Verdão tem números superiores ao Galo e classificações consecutivas.

Palmeiras e Atlético-MG são protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. No confronto entre os dois clubes, há uma diferença de resultado a favor do alviverde. Nos últimos 10 jogos, são três vitórias palmeirenses, seis empates e uma vitória atleticana.

Na Libertadores, o Palmeiras eliminou o Atlético-MG por três seguidas: 2021 (semifinal), 2022 (quartas de final) e 2023 (oitavas de final). Em todas as edições, jogos marcados pelo equilíbrio das duas equipes.

No histórico completo, são 84 jogos, com 37 vitórias do Palmeiras, 20 empates e 27 do Atlético-MG. Além disso, são 108 gols alviverdes e 89 alvinegros no clássico.

No primeiro turno, o Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 0 na Arena MRV, em Minas Gerais, com gols de Aníbal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López.

O Palmeiras é o segundo colocado do campeonato, com 53 pontos (16 vitórias, cinco empates e seis derrotas) em 27 jogos. Enquanto isso, o Atlético-MG está na nona posição, com 36 pontos (nove vitórias, nove empates e sete derrotas) em 25 jogos.