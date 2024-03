(Foto: Jhony Inácio e Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 16/03/2024 - 19:54 • São Paulo (SP)

O Palmeiras afastou a zebra, goleou a Ponte Preta por 5 a 1 e está na semifinal do Paulistão. Flaco López (3x), Murilo e Piquerez marcaram os gols do Verdão, e Renato fez o gol da Macaca na Arena Barueri. O centroavante argentino é o artilheiro isolado da competição, com 10 gols.

Com o resultado, o Palmeiras segue com a melhor campanha do Paulistão, enquanto a Ponte Preta está eliminada da competição avança na competição e aguarda o sorteio da terceira fase, que contará com equipes que estão na Libertadores, para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Palmeiras fez um primeiro tempo dominante e logo aos 2 minutos abriu o placar com Flaco López, que aproveitou cruzamento de cabeça. O argentino ampliou 15 minutos depois, em chutasso de perna direita. Ainda na primeira etapa, Murilo fez o terceiro, e a Ponte Preta praticamente não ameaçou o goleiro Weverton.

Flaco é o artilheiro do Paulistão (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)

O Verdão não diminiuiu o ritmo no segundo tempo e transformou a vitória em goleada explorando o lado direito do ataque, com duas assistências de Mayke para Piquerez e Flaco López. Sem respostas no contra-ataque, a Macaca não conseguiu criar chances perigosas.

O que vem por aí?

O Palmeiras aguarda o restante dos confrontos para saber o adversário na semifinal do Paulistão. A partida será disputada no Allianz Parque, nos dias 30 e 31 de março. Nos acréscimos, Renato fez o gol da Macaca em cobrança de falta que contou com desvio na barreira.

✅ Palmeiras 5 x 1 Ponte Preta

Quartas de final do Paulistão - Jogo único

Data e horário: sábado, 16 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Cartões amarelos: H (Palmeiras) / G (Ponte Preta)

Cartões vermelhos:

Gols: Fláco López (3x), Murilo e Piquerez

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Rocha), Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

PONTE PRETA

Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Luís Haquin, Mateus Silva e Gabriel Risso; Léo Naldi, Ramon e Elvis; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.