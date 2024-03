Ex-Palmeiras, Alex revela qual clube não treinaria na Série A: ‘Não tem muita lógica’

Alex revelou que não seria técnico do Athletico Paranaense (Foto: Reprodução/Benjamemucho)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Craque com passagens marcantes por Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba, o ex-jogador Alex hoje atua como técnico. Em conversa no podcast "Benja me mucho", o apresentador Benjamin Back questionou o treinador se ele assumiria o Athletico Paranaense e a resposta foi "não". O ex-atleta citou a identificação com o Coxa e também a relação familiar com o clube.

- Não seria. O Athletico Paranaense é maravilhoso, tem uma estrutura espetacular. Mas além da minha relação com o Coritiba, além da arquibancada, ela é familiar. Eu sou casado com uma mulher que é filha de um ex-presidente do clube. Os meus filhos cresceram dentro do clube. Não tem muita lógica - começou Alex, que foi questionado por Benja se assumiria o Corinthians.

- Se tivessse oportunidade, sim. Eu nunca fui palmeirense criança, eu fui palmeirense durante cinco anos. Eu tenho um carinho grande pelo Palmeiras, um agradecimento enorme por ter apostado e acreditado em mim. A mesma coisa vale para o Cruzeiro. Eu não fui palmeirense nem cruzeirense de arquibancada - completou o técnico, que está sem clube desde a saída do Avaí, em 2023.