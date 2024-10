Palmeiras busca recuperar titular para partida contra o Corinthians

Abel Ferreira em jogo do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 29/10/2024 - 11:35

A ausência de compromissos do Palmeiras durante a semana será fundamental para Maurício retomar a condição física ideal. Recuperado de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, o meia ganhou minutos no empate com o Fortaleza e agora trabalha para estar em plenas condições para o clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Maurício se machucou no dia 11 de outubro, durante treinamento na Academia de Futebol. Embora não tenha sido necessária uma intervenção cirúrgica, havia um temor inicial de que o jogador pudesse perder o restante da temporada.

O meia, no entanto, apresentou rápida evolução sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e, na última semana, começou a transição entre atividades físicas e treinos com bola.

Contratado na última janela de transferências, Maurício modificou a dinâmica do sistema ofensivo e se transformou rapidamente em titular da equipe comandada por Abel Ferreira. Ao todo, ele acumula 16 partidas com a camisa alviverde - dez delas como titular - e três gols marcados.

Com o retorno do meia, a comissão técnica terá praticamente todos os atletas à disposição para o Derby. Os únicos desfalques serão o atacante Bruno Rodriguez, que está fora da temporada devido a uma lesão no joelho, o lateral Piquerez, que se encontra em transição física, e o zagueiro Murilo, com uma lesão na coxa.

Murilo será desfalque na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras terá outras duas novidades para jogo contra o Corinthians

Além da recuperação de Maurício, Abel Ferreira contará com duas novidades para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (4), na Neo Química Arena. O lateral Marcos Rocha e o meia Aníbal Moreno, que estavam suspensos por acúmulo de cartões amarelos, retornam à equipe.

A expectativa é que ambos iniciem o duelo como titulares, o que significa que Mayke e Zé Rafael devem voltar ao banco de reservas. Vale destacar que Marcos Rocha, um dos capitães da equipe nesta temporada, renovou recentemente seu contrato com o Palmeiras, agora válido até dezembro de 2025