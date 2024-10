Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/10/2024 - 09:37 • São Paulo (SP)

Após passar por uma fase de instabilidade dentro de campo, o meio-campista Raphael Veiga recuperou seu bom futebol no Palmeiras, voltou a balançar as redes e já pode sonhar mais alto: atingir sua temporada mais artilheira na carreira. Para isso, o jogador precisa continuar balançando as redes no Brasileirão.

Em 2024, o camisa 23 marcou 18 gols em 51 jogos, alcançando a mesma quantidade de tentos da temporada passada. O ano mais goleador de Veiga, no entanto, foi em 2022, quando marcou 21 vezes, ou seja, se marcar quatro vezes nos últimos sete jogos do Verdão no campeonato, a meta já será batida.

Na última rodada do Brasileirão, quando o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza, por 2 a 2, Veiga marcou uma vez e chegou a 100 gols com a camisa do time paulista. Antes, havia feito um hat-trick, o único desta edição do Brasileirão.

- Toda vez que eu entro em campo, entro com o pensamento de "a bola vai sobrar e eu vou estar pronto para fazer". Que virem 200, 300 gols... - disse Veiga, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem um clássico pela frente. O time comandado por Abel Ferreira vai à Neo Química Arena enfrentar o Corinthians, na próxima segunda-feira (4), às 20h. Vale lembrar que Veiga gosta de jogar Dérbis: marcou cinco vezes em 22 jogos disputados até aqui.