O Palmeiras entrou na 24ª rodada do Brasileirão podendo diminuir a vantagem do Botafogo para quatro pontos ou aumentá-la para dez. Com um sentimento de frustração e alívio, a diferença ficou nos sete pontos. No entanto, a sensação que fica é o desperdício de oportunidades para encostar de vez na liderança do campeonato. Algo que poderia ter sido resolvido com uma pontaria melhor no ataque.