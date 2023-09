Outra ótima opção de entretenimento para o palmeirense é visitar a nova sala de troféus do Verdão. Com mais de 4.500 taças em exposição, a Sala de Troféus do Palmeiras está instalada no 1º andar do Allianz Parque e reúne todas as conquistas e glórias palestrinas em uma área de mais de 2.200 metros quadrados. Os horários de funcionamento são: Sábado, domingo e feriados: 11h às 17h – última entrada às 16h

Terça a sexta-feira: 11h às 19h – última entrada às 18h. Os ingressos podem ser garantidos por este link.