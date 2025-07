Evangelista celebra primeiro gol pelo Palmeiras, e Abel revela se volante será substituto de Ríos

O volante Lucas Evangelista teve uma missão importante neste domingo (20), na vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro: substituir Richard Ríos, negociado com o Benfica, de Portugal. O camisa 30 não só fez uma boa partida como também abriu o caminho do triunfo alviverde, o primeiro em casa neste Nacional.

- Eu fiquei muito feliz, honestamente fiquei mais ainda pela partida que a gente fez. Primeiro tempo muito bom, a gente pressionou muito o adversário. A gente tinha conversado que a gente ia ter que mudar essa postura, principalmente em casa, onde a gente não estava tendo resultados positivos. Então muito feliz - disse o jogador, após a partida.

O lateral-esquerdo Piquerez foi essencial nos gols palmeirenses, já que participou efetivamente dos dois primeiros. Lucas Evangelista comentou alguns dos lances.

- Foi treinado. O Piquerez teve um lance até, a primeira eu cabeceei e ele pegou, se eu não me engano. Aí teve um outro lance que o Piquerez cobrou e eu não fui. O pessoal estava me brecando ali, aí na terceira deu certo e fui feliz, mas parabéns também ao Piquerez, porque a batida dele foi bem boa - afirmou o volante, que ofereceu seu primeiro gol a sua mãe.

Abel Ferreira comenta situação de Ríos e Evangelista

- Tivemos uma conversa eu, Leila e Barros. Sempre que conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, ótimo. Como foi com o Evangelista. Sabíamos internamente que o Ríos ia sair. Sempre que conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que saia é melhor. Lucas Evangelista já está conosco há bastante tempo, o que ajuda muito na adaptação. Vamos à procura, se conseguirmos uma reposição, dentro do que é nosso padrão. Se vier, tudo bem; se não vier, vamos arranjar solução internamente - disse o treinador português.

