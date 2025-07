‘Só falta uma cláusula’, diz Abel Ferreira sobre renovação com o Palmeiras

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. Após a vitória no Allianz Parque, Abel Ferreira falou sobre seu futuro no clube alviverde. O treinador revelou que está próximo de acertar a renovação por mais dois anos.

continua após a publicidade

— Estou aqui porque ganhei. E só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila não quer. Eu tenho um contrato para assinar de dois anos desde janeiro, só que já disse várias vezes que quero estar aqui para ganhar títulos e ter essa vontade nos meus jogadores. Para assinar é muito fácil. Se não ganhar títulos, posso ir embora. Desde janeiro que tenho o contrato ao meu lado para assinar. Dois anos de contrato, até 2027 — disse o treinador do Palmeiras em entrevista coletiva no Allianz Parque.

O treinador chegou ao Palmeiras em 2020, e desde então, se tornou um dos mais vitoriosos da história do clube. Desde então foram dez títulos: duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Campeonatos Paulistas, dois Brasileiros e uma Supercopa do Brasil.

continua após a publicidade

— É um gosto e um orgulho muito grande trabalhar num clube com esses jogadores espetaculares, que trabalham em três períodos se precisar. Trabalhar com a melhor presidente do mundo, a Leila. Não vou encontrar em lugar nenhum, aqui, na China. Em lugar nenhum. Agradeço tudo o que faz e fez por mim e minha família. Em lugar nenhum fui tão bem recebido como no Brasil com a minha família. Por isso gosto muito de estar aqui. Mas há uma coisa da qual me alimento: títulos. Dinheiro é consequência daquilo que tu faz — finalizou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira falou sobre renovação com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Desejo de Leila Pereira

A renovação do treinador também é um dos principais objetivos da presidente do Palmeiras. Mandatária do clube desde 2021, Leila Pereira deseja que Abel Ferreira seja o único treinador de seus dois mandatos no clube, como revelou em maio, antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

— O que eu quero é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente, com dois mandatos, tenha permanecido com o mesmo treinador. Esse é o meu objetivo: que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo. Então, quero deixar muito claro: nunca houve convite, absolutamente nenhum. O Abel está tranquilo. Ele tem certeza de que é muito feliz no Palmeiras. Não adianta alguns jornalistas comentarem que houve uma procura, porque não houve absolutamente nada. O Abel está trabalhando dia a dia com o Palmeiras. Temos muitos compromissos neste ano. Vocês sabem que o contrato dele vai até dezembro deste ano, e o meu objetivo é que ele renove conosco até 2027 — disse a dirigente.