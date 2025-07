Leitura labial esclarece polêmica de Hulk em Palmeiras x Atlético MG

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG neste domingo por 3 a 2, pelo Brasileirão. A partida foi no Allianz Parque, e o Verdão dominou a partida. Além de dois gols, Hulk foi protagonista por falas que deu contra a arbitragem no final da partida, e um especialista em leitura labial esclareceu a polêmica.

Com o resultado, o Verdão chega a 26 pontos e retorna ao G4, enquanto Abel Ferreira terá um pouco mais de calma para mudar a equipe. O Atlético-MG, por sua vez, estaciona na 9° colocação e vê Cuca pressionado por resultados.

Depois da partida, Hulk disparou contra a arbitragem de Alex Gomes Stefano. O craque do Galo recebeu um cartão amarelo depois do apito final por bater palmas para o trio de árbitros do jogo.

O dublador Velloso publicou, no seu perfil do X, vídeos que esclarecem as falas de Hulk durante a partida entre Palmeiras x Atlético-MG, pelo Brasileirão.

- Vai tomar no @#. Você é muito fraco. Você sabe que não está certo. Você sabe. - disparou Hulk contra a arbitragem

- Tá vendo? Ele é vagabundo! - disse Hulk em outro momento

Hulk em Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja todas as falas de Hulk durante Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão

Entrevista criticando a arbitragem

Depois da partida entre Palmeiras x Atlético-MG, Hulk não poupou críticas ao árbitro Alex Gomes Stefano. O jogador foi amarelado por reclamação após o apito final.

- Trabalhamos a semana inteira. A pior atitude que o árbitro pode ter é faltar com respeito com os jogadores. Sou o capitão do nosso time. É triste para gente. Tento conversar com ele com respeito desde o começo e ele sendo sarcástico. Eu nunca vou tomar um cartão por falta de respeito - Começou Hulk após Palmeiras x Atlético-MG.

- Represento meu time em campo. Ele tem todo direito de me escutar, desde que não seja com desrespeito. Ele foi sarcástico comigo o jogo inteiro. No final do jogo, eu dei parabéns e bati palma. Levei um amarelo. Ele tem que explicar. Deixando claro que ele não teve influência no resultado - Concluiu o jogador.