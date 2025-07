O técnico Abel Ferreira vai respirar aliviado após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, na noite deste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, após perder Richard Ríos para o Benfica, o substituto Lucas Evangelista foi às redes para abrir o caminho da vitória alviverde, a primeira em casa no Nacional. Além disso, outra aposta do treinador, Vitor Roque, fez boa partida, com direito a participação em dois gols.

O camisa 9 do Verdão acabou substituído nos minutos finais do duelo e foi ovacionado pelos quase 35 mil palmeirenses presentes no estádio, que gritaram seu nome e o aplaudiram.

Com o resultado, o Verdão chega a 26 pontos e retorna ao G4, enquanto Abel Ferreira terá um pouco mais de calma para mudar a equipe para que permaneça com boas apresentações e, consequentemente, resultados positivos.

O Palmeiras iniciou a partida pressionando e com vontade de mostrar quem mandava na casa. E os primeiros minutos, apesar de muitas tentativas na criação, o time de Abel Ferreira não conseguia encaixar o último passe. O volante Lucas Evangelista, escolhido para substituir Richard Ríos, tinha os holofotes apontados para suas movimentações, afinal, os torcedores queriam um indício se o camisa 30 seria um nome para amenizar a saída do colombiano.

Enquanto o Verdão tentava a maioria de suas jogadas pelo lado esquerdo, Vitor Roque buscava o jogo e demonstrava vontade de mandar embora a má fase e balançar a meta adversária. Com Flaco López suspenso, restava ao Tigrinho a chance de mostrar à comissão técnica de que merece permanecer entre os 11 titulares. O camisa 9 tentou algumas jogadas e até arriscou ao gol, sem sucesso.

Se por um lado o centroavante não foi efetivo nas finalizações, Lucas Evangelista assumia, até então, o papel de protagonista e, aos 32 minutos, após cobrança de escanteio de Piquerez, o volante apareceu na primeira trave para desviar para o gol e abrir o marcador no Allianz Parque.

Um dos principais nomes do time era Piquerez, que estava disposto a garantir os três pontos em casa. O uruguaio avançou pela esquerda e cruzou na área com perfeição, Vitor Roque chegou para completar, a bola desviou em Júnior Alonso e entrou.

Com o Palmeiras novamente à frente do placar, o time se mostrava mais tranquilo e, aos 41, a superioridade se transformou em número. Vitor Roque, da esquerda, deixou com Facundo do outro lado. O uruguaio tocou para Mauricio completar para o gol e dar números finais ao duelo e garantir uma semana tranquila para o técnico português, que terá pouco a reclamar deste duelo, a não ser pelas bolas paradas dos adversários... esse problema precisará ser ajustado.

Ríos vai ao Allianz Parque

O colombiano, que acertou com Benfica, de Portugal, não foi relacionado para o duelo, mas fez questão de estar no banco de reservas com os companheiros. O Palmeiras ainda não fez o anúncio da venda e, portanto, Ríos não recebeu nenhuma homenagem na casa alviverde.