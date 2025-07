O meia Mauricio vem sendo um dos principais destaques do Palmeiras nos últimos jogos e, na noite deste domingo (20), contra o Atlético-MG, marcou um dos gols da vitória do time por 3 a 2, a primeira no Allianz Parque neste Campeonato Brasileiro. Após a partida, o camisa 18 falou do alívio em ter vencido diante da torcida e também da responsabilidade de jogar no clube.

- Fico muito feliz por ter feito mais um gol. Não é só uma questão individual minha, mas coletivo, e apresentar um futebol melhor do que vinhamos apresentando, com mais confiança. A gente estava precisando dessa vitória em casa pra gente ter o apoio do nosso torcedor e ter essa retomada em casa. A gente sabia que não estava com bom desempenho no Allianz Parque e isso estava nos incomodando - disse o meia Mauricio, após a vitória no Allianz.

Para o camisa 18, para atuar no Verdão é preciso estar sempre buscando bons resultados individuais e coletivos.

- Pra mim, todo gol é importante, independentemente contra quem seja. A responsabilidade de estar no Palmeiras é muito grande, precisamos sempre fazer bons jogos, gols e assistências - disse Mauricio.

Com a vitória, o Palmeiras voltou ao G4 do Nacional, agora com 26 pontos, e ocupando a quarta posição na tabela de classificação. Além disso, o time de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que a maioria dos outros times do campeonato.