O Palmeiras acertou a venda do volante Richard Ríos para o Benfica, de Portugal, por 30 milhões de euros (R$ 194,5 milhões na cotação atual) em uma negociação muito vantajosa do clube paulista, que apostou no colombiano em 2023 e desembolsou, na época, "apenas" R$ 6 milhões no jogador de então 22 anos.

O que o Palmeiras talvez não imaginasse, ao menos não a curto prazo, é que Richard Ríos, atualmente com 25 anos, teria uma supervalorização que chegou a 3.100% quando o clube bateu o martelo da transferência com o clube europeu.

O polivalente jogador demonstrou desejo em deixar o Palmeiras, com quem tinha contrato até dezembro de 2028, pois acredita que a experiência na Europa o ajudará a chegar ainda mais preparado para a disputa da Copa do Mundo de 2026 com a seleção colombiana.

O Alviverde, principalmente após a disputa da Copa América do ano passado, ligou um alerta e se blindou das investidas dos clubes internacionais, aumentando a multa rescisória que foi fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para times do exterior.

Valorização no Palmeiras

O clube adquiriu Richard Ríos por R$ 6 milhões, valor de mercado na época. Neste primeiro ano com a camisa palmeirense, a valorização do colombiano foi baixa, o que mudou completamente em 2024, quando teve disparou para 14 milhões de euros (R$ 90,8 milhões).

O pico dessa supervalorização de mercado foi justamente em junho de 2025, logo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em que os valores saltaram para 16 milhões de euros (R$ 103,7 milhões). O valor de mercado, no entanto, não significa o que o jogador vale necessariamente, mas um número base para que as negociações aconteçam, a depender, de todas as partes envolvidas.

Abril/2023 - 1 milhão de euros

Março/2024 - 3 milhões de euros

Dezembro/2024 - 14 milhões de euros

Junho/2025 - 16 milhões de euros

Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e atletas e mercado de transferências.

Contrato de Ríos com o Palmeiras e divisão dos direitos econômicos

O Alviverde estabeleceu o valor de venda em de 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação atual). Desse valor, 70% ficará com o Palmeiras (cerca R$ 136 milhões), enquanto o clube português pagará os 10% que Richard Ríos tem direito diretamente ao jogador. O restante, pertence ao Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%).

Pelo Palmeiras, Ríos fez 138 jogos, marcou 11 gols e distribuiu dez assistências. Na equipe, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024. Com a transferência, o colombiano está fora da partida deste domingo (20), contra o Atlético-MG, às 17h30, no Allianz Parque.