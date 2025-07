Palmeiras perde zagueiro para a partida contra o Fluminense

O Palmeiras ganhou uma baixa importante para o jogo contra o Fluminense, marcado para a próxima quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Bruno Fuchs tomou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 2 sobre Atlético-MG, na primeira vitória do time no Nacional no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ ‘Só falta uma cláusula’, diz Abel Ferreira sobre renovação com o Palmeiras

O zagueiro do Palmeiras foi advertido pelo árbitro aos 45 minutos do segundo tempo após derrubar Rony na meia-lua. Com isso, Abel Ferreira terá dois desfalques no sistema defensivo, já que Murilo está em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.

O português, portanto, deve escalar Micael para formar dupla com Gustavo Gómez, enquanto Benedetti, Cria da Academia, também corre por fora em busca da vaga.

continua após a publicidade

Além de Murilo e Fuchs, os outros desfalques do Verdão para o duelo contra o Fluminense são Bruno Rodrigues, em transição física, e Paulinho, que passará por nova cirurgia na canela direita. Por outro lado, Flaco López, que cumpriu suspensão contra o Galo, volta a ficar à disposição da comissão técnica.

➡️ Mauricio celebra gol, vitória em casa e avisa: ‘A responsabilidade de estar no Palmeiras é grande’