Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/09/2024 - 07:55 • São Paulo (SP)

Principal joia do Palmeiras atualmente, o atacante Estêvão lembra que ainda tem muito a mostrar dentro de campo. Prova disso são os números do jogador de 17 anos em seu primeiro Brasileirão como profissional. E, é claro, as comparações com o início de Neymar, atualmente no Al-Hilal e com 32 anos, tornam-se inevitáveis.

Neymar com 17 anos no Brasileirão, pelo Santos, teve 16 participações em gols, sendo 10 bolas na rede e seis assistências. Estêvão alcançou o jogador de forma rápida. O palmeirense, com a mesma idade, já tem as mesmas 16 participações em gols, sendo nove tentos - o último deles contra o Criciúma - e sete assistências. Restam, ainda, 12 rodadas para o fim do Nacional, ou seja, os números do jovem do Verdão tendem a ser superiores até o final.

Estêvão, atualmente, é o principal nome do Palmeiras na temporada, além de ser uma das esperanças do time para a conquista do tricampeonato brasileiro. .

Vale lembrar que Estêvão atuou em uma partida em 2023, justamente na última partida do Brasileirão daquele ano, quando o Verdão celebrou a conquista do bicampeonato.

Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil e também Libertadores, o Palmeiras segue vivo na disputa pela taça do Brasileirão. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira está em segundo lugar, com 50 pontos, apenas três atrás do líder Botafogo, que ainda disputa a Libertadores.