Deixou chegar! Palmeiras atropela Criciúma e encosta na liderança do Brasileirão

Publicada em 15/09/2024 - 17:53 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Criciúma por 5 a 0 no Allianz Parque, neste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por 'Flaco' López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga.

Com este resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos (apenas três a menos que o líder Botafogo). O Criciúma, por sua vez, ficou mais próximo da zona do rebaixamento, na 15ª posição da tabela, com 28 pontos conquistados.

Como foi o jogo Palmeiras x Criciúma?

O Palmeiras começou o duelo de maneira avassaladora, com um golaço de 'Flaco' López aos 49 segundos de jogo (o mais rápido do Brasileirão): o atacante recebeu cruzamento de Caio Paulista na entrada da área, limpou a marcação com um chapéu pelo alto e encheu o pé para balançar as redes.

Atordoado, o Criciúma não viu a cor da bola nos primeiros seis minutos de jogo, e quase sofreu mais dois gols: primeiro, em finalização de Richard Ríos que acertou a travem aos quatro do primeiro tempo; depois, com um chute de média distância de Estêvão, que raspou a trave.

A resposta veio aos sete minutos de jogo, com um chute de fora da área de Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, defendido por Weverton. Mas a tentativa de reação parou por aí.

Patrick de Paula (esquerda), ex-Palmeiras, foi o responsável pela principal chance do Criciúma no primeiro tempo do jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Isso porque, aos 15 minutos, o Palmeiras ampliou o placar com Felipe Anderson, que recebeu na entrada da pequena área um cruzamento rasteiro de Estêvão, vindo do lado direito, e finalizou de primeira. Este foi o segundo gol do meia com a camisa do Verdão, o primeiro no Allianz Parque.

E foi dos pés da joia do Verdão que saiu o terceiro gol do jogo, marcado contra pelo zagueiro Tobias Figueiredo: Estêvão recebeu a bola na ponta direita, partiu para cima da marcação e cruzou forte, a meia altura, dificultando a ação do defensor, que empurrou contra a própria meta.

Estêvão infernizou a defesa do Criciúma na goleada do Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

No segundo tempo, o Palmeiras não reduziu o ritmo e, com uma bela jogada coletiva, marcou o quarto gol. Estêvão arrancou pela ponta direita, encontrou 'Flaco' López pelo meio e correu para a entrada da área; o centroavante, por sua vez, inverteu o lado da jogada e achou Felipe Anderson, que rolou a bola na entrada da área para a chegada do próprio Estêvão, autor do gol.

Aos 21 minutos, Caio Paulista puxou a camisa de Allano, que sairia cara a cara com o goleiro Weverton, e interrompeu uma chance clara de gol com falta. Após revisão no VAR, o árbitro da partida aplicou cartão vermelho para o lateral do Verdão.

Raphael Veiga deu números finais ao placar aos 32 minutos da segunda etapa, em cobrança de falta frontal, no canto esquerdo do goleiro Gustavo.

Flaco Lopez comemora gol em Palmeiras x Criciuma no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa, pelo Brasileirão. A próxima partida do Criciúma acontece no mesmo dia, às 18h30 (hora de Brasília), no estádio Heriberto Hülse diante do Athletico-PR.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5x0 Criciúma

Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

🎦 VAR assistente: Michael Correia (RJ)

🥅 Gols: 'Flaco' López (1'/1ºT) (1-0), Felipe Anderson (aos 15'/1ºT) (2-0), Tobias Figueiredo (contra, aos 18'/1ºT) (3-0), Estêvão (aos 7'/2ºT) (4-0) e Raphael Veiga (aos 32'/2ºT).

🟨 Cartões amarelos: Walisson Maia (aos 15'/2ºT) e Tobias Figueiredo (aos 18'/2ºT) para o Criciúma.

🟥 Cartões vermelhos: Caio Paulista (aos 21'/2ºT) para o Palmeiras.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho, aos 35'/2ºT) e Maurício (Vanderlan, aos 26'/2ºT); Estêvão (Dudu, aos 35'/2ºT), Felipe Anderson (Raphael Veiga, aos 26'/2ºT) e 'Flaco' López (Rony, aos 26'/2ºT).

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Dudu, no intervalo), Tobias Figueiredo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Newton, Patrick de Paula (Marquinhos, aos 33'/2ºT) e Barreto (Felipe Matheus, no intervalo); Matheusinho; Yannick Bolasie (Allano, aos 18'/2ºT) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu, aos 39'/2ºT).