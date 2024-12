Estêvão comemora prêmios de Revelação e Melhor Atacante, mas lamenta vice

A vitória do Botafogo sobre o São Paulo e a derrota do Palmeiras em casa para o Fluminense fizeram do alvinegro carioca o campeão do Brasileirão 2024. Ainda assim, depois do jogo, o jovem Estêvão ganhou dois troféus: um de revelação do campeonato e outro de melhor atacante.

Na saída de campo, ele falou sobre o misto de sentimentos que estava vivendo naquele momento.

- Fica um vazio no peito. Claro que a gente busca prêmios individuais, mas o mais importante era o título, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é agradecer a ele por tudo que ele tem feito em minha vida e vamos seguir que ano que vem tem mais - disse o atacante.

Questionado sobre a atuação do Palmeiras no jogo, Estêvão afirmou que acredita que o time pecou na pressa de tentar resolver o jogo.

- A gente pecou no momento que a gente não podia. Acabou que, numa transição ali, eles conseguiram fazer o gol e depois fecharam a casinha lá atrás e a gente pecou um pouquinho também na eficiência de tentar matar o jogo mais rápido possível. Não conseguimos, saímos sem a vitória, mas eu tenho certeza que cada um que jogou, cada um que tá ali, deu o seu máximo, acho que isso é o mais importante - analisou o jovem.

O jovem ai voltou a falar sobre a satisfação de conquistar dois prêmios aos 17 anos.

- Acho que com 17 anos eu tô vivendo algo inesquecível para mim, amadurecendo cada vez mais, a cada jogo, a cada partida, e eu só tenho que agradecer a Deus pelo que ele tem a fazer na minha vida - concluiu.