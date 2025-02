Estêvão amplia marca negativa em clássicos pelo Palmeiras após pênalti perdido

Uma das principais referências técnicas do Palmeiras atualmente, Estêvão perdeu pênalti nos acréscimos da segunda etapa da partida contra o Corinthians, no Allianz Parque, e ampliou sequência negativa em clássicos pela equipe profissional.

Ao todo, o jovem atacante completou a sétima partida consecutiva sem marcar contra os três rivais estaduais. A única participação direta em gol do camisa 41 ocorreu no duelo contra o São Paulo, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando deu assistência para Flaco López.

Aos 47 minutos da segunda etapa do Dérbi, Estêvão teve a chance de encerrar o tabu. Após ser derrubado na área, o próprio jogador foi para a cobrança, que poderia sacramentar a vitória contra o rival, mas acabou parando em Hugo Souza.

Ainda no gramado, o jovem foi às lágrimas após o apito final, lamentou de forma efusiva o erro e precisou ser amparado pelos companheiros de equipe.

– Ninguém quer errar. Ele é muito jovem, tem cabeça boa, tem cabeça tranquila. Não é fácil. A gente queria a vitória, tenho certeza que ele também. Sofreu o pênalti, jogou muito a partida inteira. Acho que se a gente for analisar a partida com frieza, acho que foi um bom jogo. O que faltou para a gente foi a vitória, e às vezes a vitória faz a gente analisar a partida de outra forma – disse Weverton em entrevista.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Corinthians, pela fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Próxima partida do Palmeiras

Após o empate no Allianz Parque, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (9), contra o Água Santa, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com 12 pontos, o Verdão ocupa a segunda colocação do grupo D, a quatro do líder São Bernardo.