Palmeiras encaminha duas saídas e aumenta concorrência no elenco

O Palmeiras segue a reformulação do elenco para a temporada 2025 e encaminhou as saídas de Rômulo e Atuesta. Contratado em fevereiro do ano passado, o meia-atacante será emprestado por uma temporada ao Ceará, que arcará com os vencimentos do atleta.

O meia colombiano vai rescindir o contrato com o Palmeiras, que era válido até dezembro de 2026, e acertar com o Orlando City, dos Estados Unidos. A diretoria alviverde considera que a saída do jogador representará uma economia significativa, já que ele abrirá mão de parte dos salários. O clube ainda manterá um percentual dos direitos econômicos.

A movimentação faz parte do planejamento traçado pelo técnico Abel Ferreira, que, no início do ano, afirmou que usaria o Campeonato Paulista como um período de testes para avaliar o elenco, além de possíveis chegadas e saídas.

– O futebol é assim, estou contente com a dinâmica e intensidade da equipe. Para mim, o Paulista este ano será para eu fazer o melhor para a equipe, as experiências. É continuar a afinar a máquina e gostei muito do jogo – explicou Abel Ferreira.

Piquerez larga na frente

Titular pela primeira vez desde que retornou de lesão no joelho, Piquerez foi um dos destaques do Palmeiras no Dérbi e saiu na frente na disputa pela titularidade na lateral esquerda para a sequência da temporada.

Com isso, Vanderlan, cria da base, e Caio Paulista brigam pela outra vaga. Segundo Abel Ferreira, a comissão técnica utilizará o campeonato estadual para definir os dois escolhidos para o setor.

– Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos – explicou Abel.

Piquerez durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Contratações do Palmeiras na janela de transferências

Até o momento, o Palmeiras oficializou as contratações dos atacantes Paulinho e Facundo Torres, além do volante Emiliano Martínez. O trio já foi registrado na lista A do clube para o Paulistão. No entanto, apenas o atacante uruguaio, titular no clássico contra o Corinthians, já estreou com a camisa alviverde.