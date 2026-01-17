Escalação: Palmeiras terá retornos após clássico, mas Abel sofre com desfalques

O Palmeiras atualizou a situações dos atletas lesioanados do elenco, e Jefté treinou normalmente com o restante no grupo na última atividade antes da partida contra o Mirassol, neste sábado (17), pelo Campeonato Paulista.

O lateral-esquerdo havia deixado o gramado do Canindé durante a estreia do Palmeiras na competição e precisou de cerca de uma semana para se recuperar de problema na coxa. Já Marlon Freitas, Ramón Sosa, Mauricio e Marlon Freitas, poupados no clássico contra o Santos, devem voltar a ser relacionados.

A lista de ausências, no entanto, segue extensa. Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo estão em processo de transição física e são dúvidas. Facundo Torres, Paulinho e Andreas Pereira seguem sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Assim como informado em entrevista recentes pelo técnico Abel Ferreira, o Palmeiras manterá a rotação. A ideia da comissão é dar minutagem para a maioria das peças do grupo, além de não forçar os jogadores já no início do calendário.

Ao final de uma semana, tu tens logo um jogo oficial, é algo que nós temos que rever, nos maiores campeonatos do mundo, normalmente temos três a quatro semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer maneira, temos que nos adaptarmos, arranjar soluções e aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipe - afirmou o treinador.

Abel Ferreira possui desfalques para definir a escalação do Palmeiras (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (Benedetti) e Jefté; Luis Pacheco (Emi Martínez), Marlon Freitas e Mauricio; Bruno Rodrigues, Ramón Sosa e Vitor Roque.

O Palmeiras enfrenta o Mirassol neste sábado (17), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O clube mantém 100% de aproveitamento após vitórias sobre Portuguesa e Santos.

